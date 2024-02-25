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В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали в Алма-Ате

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,9

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местную сейсмологическую службу.

Землетрясение зафиксировали в 12:15 по местному времени (7:15 мск) вблизи уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Толчки силой в три балла почувствовали жители Алма-Аты. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований при МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения располагался в 261 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая. Глубину землетрясения в центре оценили в 10 км.

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20 февраля в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. В МЧС сообщили, что землетрясение располагалось в Агульском районе в 14 км от села Яркуг на глубине 16 км. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов республики. Информация о разрушениях не поступала.

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землетрясение Китай Алма-Ата Казахстан
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