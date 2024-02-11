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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Память вещей: что находили среди обломков после землетрясения в Турции

Сюжет
Землетрясение в Турции и Сирии
Прошел год с момента разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. Без крова остались 1,5 млн: у семьи после катастрофы зачастую могло остаться лишь несколько личных вещей. Уцелевшие под завалами предметы — в фотогалерее РБК
Память вещей: что находили среди обломков после землетрясения в Турции

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6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия более слабых подземных толчков. Погибли более 53 тыс. человек, еще свыше 107 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Ущерб от стихийного бедствия превысил $100 млрд.

Какие проблемы приходится решать Турции через год после землетрясения и как выглядит страна через год после катастрофы, можно прочитать в репортаже РБК.

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мультимедиа Турция Сирия землетрясение значительное разрушение жертвы
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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