Память вещей: что находили среди обломков после землетрясения в Турции

Землетрясение в Турции и Сирии

Прошел год с момента разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. Без крова остались 1,5 млн: у семьи после катастрофы зачастую могло остаться лишь несколько личных вещей. Уцелевшие под завалами предметы — в фотогалерее РБК

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Кукла возле обрушившейся в результате землетрясения мечети в Хатае, 7 февраля 2023 года Фото: Benoit Tessier / Reuters Фотографии среди обломков в городе Искендерун, 12 февраля 2023 года Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press Книги под развалинами разрушенных домов в городе Кырыкхан, 14 февраля 2023 года Фото: Burak Kara / Getty Images Хатай, 13 февраля 2023 года Фото: Emilie Madi / Reuters Простыня среди обломков дома в Хатае, 10 февраля 2023 года Фото: Emilie Madi / Reuters Поврежденный в результате землетрясения дом в Хатае, 10 февраля 2023 года Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Искендерун, 12 февраля 2023 года Фото: Umit Bektas / Reuters Игрушечная машинка среди завалов в Хатае, 8 февраля 2023 года Фото: Benoit Tessier / Reuters Телефон на месте больницы в Искендеруне, 7 февраля 2023 года. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Город Адана, 6 февраля 2023 Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images Портрет на стене рухнувшего здания в городе Эльбистан, 9 февраля 2023 года Фото: Firas Makdesi / Reuters Алеппо, Сирия. 10 февраля 2023 года Фото: Benoit Tessier / Reuters Искендерун, 12 февраля 2023 года Фото: Suhaib Salem / Reuters Кахраманмараш, 8 февраля 2023 года Фото: Burak Kara / Getty Images Греческая православная церковь Девы Марии в городе Алтынёзю, 12 февраля 2023 года Фото: Suhaib Salem / Reuters Кахраманмараш, 14 февраля 2023 года Фото: Shadati / Xinhua / Global Look Press Последствия землетрясения в Антакье, 15 февраля 2023 года Фото: Khalil Ashawi / Reuters Поврежденный дом в сирийском городе Джандарис, 9 февраля 2023 года

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6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия более слабых подземных толчков. Погибли более 53 тыс. человек, еще свыше 107 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Ущерб от стихийного бедствия превысил $100 млрд.

Какие проблемы приходится решать Турции через год после землетрясения и как выглядит страна через год после катастрофы, можно прочитать в репортаже РБК.