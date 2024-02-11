Память вещей: что находили среди обломков после землетрясения в Турции
Кукла возле обрушившейся в результате землетрясения мечети в Хатае, 7 февраля 2023 года
Фотографии среди обломков в городе Искендерун, 12 февраля 2023 года
Книги под развалинами разрушенных домов в городе Кырыкхан, 14 февраля 2023 года
Хатай, 13 февраля 2023 года
Простыня среди обломков дома в Хатае, 10 февраля 2023 года
Поврежденный в результате землетрясения дом в Хатае, 10 февраля 2023 года
Искендерун, 12 февраля 2023 года
Игрушечная машинка среди завалов в Хатае, 8 февраля 2023 года
Телефон на месте больницы в Искендеруне, 7 февраля 2023 года.
Город Адана, 6 февраля 2023
Портрет на стене рухнувшего здания в городе Эльбистан, 9 февраля 2023 года
Алеппо, Сирия. 10 февраля 2023 года
Искендерун, 12 февраля 2023 года
Кахраманмараш, 8 февраля 2023 года
Греческая православная церковь Девы Марии в городе Алтынёзю, 12 февраля 2023 года
Кахраманмараш, 14 февраля 2023 года
Последствия землетрясения в Антакье, 15 февраля 2023 года
Поврежденный дом в сирийском городе Джандарис, 9 февраля 2023 года
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6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия более слабых подземных толчков. Погибли более 53 тыс. человек, еще свыше 107 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Ущерб от стихийного бедствия превысил $100 млрд.
Какие проблемы приходится решать Турции через год после землетрясения и как выглядит страна через год после катастрофы, можно прочитать в репортаже РБК.
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