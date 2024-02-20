В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

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В Агульском районе Дагестана в 8:47 зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

«От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 8:47 в Агульском районе в 14 км от н.п. Яркуг на глубине 16 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6», — говорится в сообщении.

Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов республики. Информация о разрушениях не поступала.

В Ахтынском районе Дагестана 24 октября зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Пострадавших и разрушений не было, толчки на поверхности не ощущались.

