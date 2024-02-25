Макрон пообещал новые меры поддержки для французских фермеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что на следующей неделе начнется перераспределение средств для помощи фермерам, передает Le Monde.

«Мы начнем перепись в каждом регионе хозяйств, испытывающих наибольшие трудности с денежными потоками, чтобы иметь возможность их поддержать», — сказал он, выступая на сельскохозяйственной выставке в Париже. Президент подчеркнул, что признает сельское хозяйство главным интересом нации.

Во время визита Макрона на выставку ворвались протестующие фермеры. Они выкрикивали лозунги и освистывали президента, призывая к его отставке.

Для обеспечения безопасности выставки были задействованы около 1 тыс. полицейских. Восемь сотрудников правоохранительных органов получили ранения, шесть демонстрантов арестованы, передает Le Figaro.

Массовые акции протеста фермеров продолжаются в стране с 18 января. Поводами стали повышение стоимости дизельного топлива, падение доходов из-за импорта дешевого украинского зерна и бюрократические сложности. Фермеры в знак протеста в основном блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.