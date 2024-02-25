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Политика ,  
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Макрон пообещал новые меры поддержки для французских фермеров

Макрон пообещал протестующим фермерам ввести новые меры поддержки

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что на следующей неделе начнется перераспределение средств для помощи фермерам, передает Le Monde.

«Мы начнем перепись в каждом регионе хозяйств, испытывающих наибольшие трудности с денежными потоками, чтобы иметь возможность их поддержать», — сказал он, выступая на сельскохозяйственной выставке в Париже. Президент подчеркнул, что признает сельское хозяйство главным интересом нации.

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Во время визита Макрона на выставку ворвались протестующие фермеры. Они выкрикивали лозунги и освистывали президента, призывая к его отставке.

Для обеспечения безопасности выставки были задействованы около 1 тыс. полицейских. Восемь сотрудников правоохранительных органов получили ранения, шесть демонстрантов арестованы, передает Le Figaro.

Массовые акции протеста фермеров продолжаются в стране с 18 января. Поводами стали повышение стоимости дизельного топлива, падение доходов из-за импорта дешевого украинского зерна и бюрократические сложности. Фермеры в знак протеста в основном блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.

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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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