Макрон пообещал новые меры поддержки для французских фермеров
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что на следующей неделе начнется перераспределение средств для помощи фермерам, передает Le Monde.
«Мы начнем перепись в каждом регионе хозяйств, испытывающих наибольшие трудности с денежными потоками, чтобы иметь возможность их поддержать», — сказал он, выступая на сельскохозяйственной выставке в Париже. Президент подчеркнул, что признает сельское хозяйство главным интересом нации.
Во время визита Макрона на выставку ворвались протестующие фермеры. Они выкрикивали лозунги и освистывали президента, призывая к его отставке.
Для обеспечения безопасности выставки были задействованы около 1 тыс. полицейских. Восемь сотрудников правоохранительных органов получили ранения, шесть демонстрантов арестованы, передает Le Figaro.
Массовые акции протеста фермеров продолжаются в стране с 18 января. Поводами стали повышение стоимости дизельного топлива, падение доходов из-за импорта дешевого украинского зерна и бюрократические сложности. Фермеры в знак протеста в основном блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.
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