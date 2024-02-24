Фермеры устроили стычки с полицией на выставке в Париже. Видео
Протестующие французские фермеры прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже во время визита на мероприятие президента Франции Эмманюэля Макрона, передает France 24.
Протестующие выкрикивали лозунги и освистывали Макрона, призывая к его отставке. Они утверждали, что правительство не принимает меры для удовлетворения требований аграриев и стабилизации кризиса. На выставке начались стычки фермеров и десятков полицейских, по крайней мере одного демонстранта задержали. Из-за беспорядков открытие выставки задержали по меньшей мере на один час.
На мероприятии Макрон встретился с лидерами профсоюзов французских аграриев. «Я говорю это для всех фермеров: вы не помогаете ни одному из своих коллег, разбивая стенды, вы не помогаете ни одному из своих коллег, делая выставку невозможной», — сказал он.
Французский президент планировал провести на ярмарке переговоры с фермерами и торговцами, но их отменили. Макрон пообещал, что примет представителей профсоюзов фермеров и других заинтересованных сторон из аграрного сектора в Елисейском дворце через три недели.
Массовые акции протеста фермеров продолжаются в стране с января. Поводами стали повышение стоимости дизельного топлива, падение доходов из-за импорта дешевого украинского зерна и бюрократические сложности.
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