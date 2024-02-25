Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и пустили в бегущей строке пророссийские лозунги, сообщила пресс-служба телеканала.

«В онлайн-трансляции «Прямого» на YouTube была взломана бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Атака произошла около 18:30 (19:30 мск). Специалисты все еще устраняют последствия атаки, добавили в пресс-службе телеканала.

«Страна.ua» уточняет, что в бегущей строке примерно 20 минут появились сообщения: «США и [президент Украины Владимир] Зеленский уничтожают Украину», «Преступную власть к ответу», «Авдеевка — только начало в [боевых действиях] до «последнего украинца» другие. Они дублировались на русском и английском языках.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля 2024-го главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода из города войск. По его словам, украинское командование пошло на такой шаг, чтобы избежать окружения группировки. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки 20 февраля. Глава государства назвал взятие города успехом, который нужно развивать.

В конце января 2024 года в Белгородской области и Крыму в телеэфире появилось обращение Зеленского. Местные власти объяснили это «несанкционированной заменой телесигнала».