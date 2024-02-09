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Общество ,  
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Четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в Грузии

Фото: SkazovD / Shutterstock
Фото: SkazovD / Shutterstock

Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави. Об этом сообщает МВД Грузии.

«В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе дядя одного из обвиняемых», — сообщили в ведомстве. Стрельба была открыта в районе Стамбульского рынка, где и работал погибший родственник подозреваемого. Обвиняемый задержан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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Фото:Try_my_best / Shutterstock

Стрельбу открыл мужчина 1988 года рождения. Причиной случившегося могла стать личная месть. Об этом со ссылкой на слова очевидцев пишет Rustavi 2.

Мужчина стрелял в своего дядю, с которым у него случился конфликт. Еще три человека попали на линию огня и погибли. Ранен двоюродный брат задержанного.

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Грузия рынок стрельба
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