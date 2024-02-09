Четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в Грузии
Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави. Об этом сообщает МВД Грузии.
«В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе дядя одного из обвиняемых», — сообщили в ведомстве. Стрельба была открыта в районе Стамбульского рынка, где и работал погибший родственник подозреваемого. Обвиняемый задержан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Стрельбу открыл мужчина 1988 года рождения. Причиной случившегося могла стать личная месть. Об этом со ссылкой на слова очевидцев пишет Rustavi 2.
Мужчина стрелял в своего дядю, с которым у него случился конфликт. Еще три человека попали на линию огня и погибли. Ранен двоюродный брат задержанного.
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