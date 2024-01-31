В Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке
Торговый павильон загорелся на Восточном рынке в Краснодаре, сообщила пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.
Изначально площадь пожара составила 250 кв. м. позже она выросла до 300 кв. м. На место происшествия для тушения прибыли 57 человек и 25 единиц техники. Возгорание удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.
Восточный рынок — один из крупнейших в Краснодаре. ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» зарегистрировано в 2003 году на улице Стасова, 161. Чистая прибыль компании за 2022 год составила 50,9 млн руб.
Накануне в станице Новотитаровской в Краснодарском крае загорелся Дом культуры. Площадь пожара достигла 400 кв.м. В тушении участвовали 28 человек и восемь единиц техники.
Спасатели эвакуировали из горящего здания 28 человек, 20 из них — дети. Пострадавших не было.
На связи с проверенными новостями
Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин
В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов
Financial Times назвал возможных преемников Залужного
Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит
Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией
Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности
Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать
Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг
Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства