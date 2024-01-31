МЧС: в Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке

В Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке

Торговый павильон загорелся на Восточном рынке в Краснодаре, сообщила пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

Изначально площадь пожара составила 250 кв. м. позже она выросла до 300 кв. м. На место происшествия для тушения прибыли 57 человек и 25 единиц техники. Возгорание удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.

Восточный рынок — один из крупнейших в Краснодаре. ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» зарегистрировано в 2003 году на улице Стасова, 161. Чистая прибыль компании за 2022 год составила 50,9 млн руб.

Накануне в станице Новотитаровской в Краснодарском крае загорелся Дом культуры. Площадь пожара достигла 400 кв.м. В тушении участвовали 28 человек и восемь единиц техники.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 28 человек, 20 из них — дети. Пострадавших не было.