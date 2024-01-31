 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке

МЧС: в Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке

Торговый павильон загорелся на Восточном рынке в Краснодаре, сообщила пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

Изначально площадь пожара составила 250 кв. м. позже она выросла до 300 кв. м. На место происшествия для тушения прибыли 57 человек и 25 единиц техники. Возгорание удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.

Восточный рынок — один из крупнейших в Краснодаре. ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» зарегистрировано в 2003 году на улице Стасова, 161. Чистая прибыль компании за 2022 год составила 50,9 млн руб.

В Туапсе потушили пожар на НПЗ, во время которого закрывали аэропорт Сочи
Общество
Фото:МЧС России

Накануне в станице Новотитаровской в Краснодарском крае загорелся Дом культуры. Площадь пожара достигла 400 кв.м. В тушении участвовали 28 человек и восемь единиц техники.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 28 человек, 20 из них — дети. Пострадавших не было.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Краснодар рынок пожары МЧС
Материалы по теме
На нефтебазе в Туапсе произошел пожар
Политика
Во Владимирской области загорелся обувной склад
Общество
В Тульской области загорелась крыша жилого дома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации Общество, 00:07
Отняли медаль и испортили психику: как «убивали» карьеру Валиевой Спорт, 00:00
Экономисты вывели связь между красотой и богатством Экономика, 00:00
Эксперты оценили последствия сбоя в Рунете Технологии и медиа, 00:00
В Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке Общество, 31 янв, 23:57
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне Политика, 31 янв, 23:56
Путин призвал банки не бояться санкций и начать работу в Донбассе Бизнес, 31 янв, 23:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Bloomberg узнал о письме украинского министра в ЕС о нехватке снарядов Политика, 31 янв, 23:29
ФРС оставила ставку без изменений. Почему не стоит ждать снижения в марте Инвестиции, 31 янв, 23:07
Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах Политика, 31 янв, 23:02
В МИД Израиля подтвердили депортацию всех участников «Би-2» Общество, 31 янв, 22:46
В Счетной палате сочли неактуальной приватизацию «Почты России» Бизнес, 31 янв, 22:30
Театр сатиры после пожара отменил часть спектаклей в начале февраля Общество, 31 янв, 22:22
«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Локомотиву» Спорт, 31 янв, 22:09