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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов и ресторана при обстреле

Мэр Кулемзин: ВСУ нанесли удар по ресторану в Донецке
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина около здания ресторана &laquo;Аркадия&raquo;, пострадавшего в результате обстрела Ворошиловского района
Мужчина около здания ресторана «Аркадия», пострадавшего в результате обстрела Ворошиловского района (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка получили повреждения жилые дома и здание ресторана. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждены дома и ресторан на Набережной улице. О каком именно заведении общепита идет речь, Кулемзин не уточнил. В этом же районе получил ранение 40-летний мужчина, рассказал мэр.

Под обстрел также попали Петровский и Киевский районы. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), вечером украинские военные выпустили по Донецку пять ракет из реактивной системы залпового огня и три снаряда калибром 155 мм.

Три человека пострадали в результате удара снаряда в жилой дом в Донецке
Политика

Днем Ворошиловский район Донецка также попал под обстрел. В результате погиб 51-летний мужчина, пострадала 69-летняя женщина. Повреждены как минимум три многоэтажных дома.

Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов и ресторана при обстреле
Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов и ресторана при обстреле

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