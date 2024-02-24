Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов и ресторана при обстреле
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка получили повреждения жилые дома и здание ресторана. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждены дома и ресторан на Набережной улице. О каком именно заведении общепита идет речь, Кулемзин не уточнил. В этом же районе получил ранение 40-летний мужчина, рассказал мэр.
Под обстрел также попали Петровский и Киевский районы. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), вечером украинские военные выпустили по Донецку пять ракет из реактивной системы залпового огня и три снаряда калибром 155 мм.
Днем Ворошиловский район Донецка также попал под обстрел. В результате погиб 51-летний мужчина, пострадала 69-летняя женщина. Повреждены как минимум три многоэтажных дома.
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