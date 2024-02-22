 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Три человека пострадали в результате удара снаряда в жилой дом в Донецке

Кулемзин: три человека пострадали от удара снаряда в жилой дом в Донецке
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фрагменты 155-мм боевого снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ микрорайона Текстильщик в Кировском районе города
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фрагменты 155-мм боевого снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ микрорайона Текстильщик в Кировском районе города
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фрагменты 155-мм боевого снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ микрорайона Текстильщик в Кировском районе города
(Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Снаряд попал в жилой дом в Донецке, в результате пострадали три человека, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Снаряд попал в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка. В многоквартирном доме на улице Петровского был разрушен балкон, также повреждено остекление, добавил мэр. Идет ли речь о том же здании, он не уточнил.

Донецкое агентство новостей (ДАН) пишет, что снаряд попал в квартиру на четвертом этаже девятиэтажки, кроме нее повреждения получили еще несколько квартир, а осколки снаряда повредили припаркованные под домом автомобили и трубы отопительной системы.

Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка
Политика
Последствия обстрела Донецка

По данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации, за 12 часов, с 9:00 до 21:00, 22 февраля Донецк обстреляли десять раз, сообщил Кулемзин. По Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам города выпустили в общей сложности 40 снарядов калибра 155 мм, написал он.

20 февраля обстрелу также подвергся Киевский район Донецка, в результате пострадали пять человек, еще одна женщина погибла. Ущерб получили здание общежития и четыре машины. В тот же день обстрелам подвергался Куйбышевский район, там пострадала женщина, повреждения получили жилые дома и детский сад.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Теги
Донецк обстрел пострадавшие ДНР
Материалы по теме
ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами
Политика
Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка
Политика
Три курских села и хутор попали под обстрел
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 16:42
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 23:10
Правительство предложило отсрочку от призыва для прокуратуры и СК Политика, 23:00
В Брянской области второй раз за сутки сбили беспилотник Политика, 22:52
Три человека пострадали в результате удара снаряда в жилой дом в Донецке Политика, 22:43
Путин заявил о готовности Китая упростить въезд российским дальнобойщикам Бизнес, 22:39
В МВФ удивились росту российской экономики в условиях санкций Экономика, 22:33
Как убрать и предупредить гиперпигментацию кожи РБК и Вирсавия, 22:24
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В США арестовали экс-совладельца «Открытия» Финансы, 22:22
Россиянка победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае Спорт, 22:14
Гусев повторил бомбардирский рекорд КХЛ и вывел «Динамо» в лидеры Спорт, 21:48
Власти сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области Политика, 21:47
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии Политика, 21:43
Reuters узнал, кого исключат из санкций ЕС кроме Воложа Политика, 21:21
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 21:10