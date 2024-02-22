Три человека пострадали в результате удара снаряда в жилой дом в Донецке
Снаряд попал в жилой дом в Донецке, в результате пострадали три человека, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Снаряд попал в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка. В многоквартирном доме на улице Петровского был разрушен балкон, также повреждено остекление, добавил мэр. Идет ли речь о том же здании, он не уточнил.
Донецкое агентство новостей (ДАН) пишет, что снаряд попал в квартиру на четвертом этаже девятиэтажки, кроме нее повреждения получили еще несколько квартир, а осколки снаряда повредили припаркованные под домом автомобили и трубы отопительной системы.
По данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации, за 12 часов, с 9:00 до 21:00, 22 февраля Донецк обстреляли десять раз, сообщил Кулемзин. По Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам города выпустили в общей сложности 40 снарядов калибра 155 мм, написал он.
20 февраля обстрелу также подвергся Киевский район Донецка, в результате пострадали пять человек, еще одна женщина погибла. Ущерб получили здание общежития и четыре машины. В тот же день обстрелам подвергался Куйбышевский район, там пострадала женщина, повреждения получили жилые дома и детский сад.
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