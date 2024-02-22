Кулемзин: три человека пострадали от удара снаряда в жилой дом в Донецке

Три человека пострадали в результате удара снаряда в жилой дом в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Фрагменты 155-мм боевого снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ микрорайона Текстильщик в Кировском районе города (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Снаряд попал в жилой дом в Донецке, в результате пострадали три человека, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Снаряд попал в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка. В многоквартирном доме на улице Петровского был разрушен балкон, также повреждено остекление, добавил мэр. Идет ли речь о том же здании, он не уточнил.

Донецкое агентство новостей (ДАН) пишет, что снаряд попал в квартиру на четвертом этаже девятиэтажки, кроме нее повреждения получили еще несколько квартир, а осколки снаряда повредили припаркованные под домом автомобили и трубы отопительной системы.

По данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации, за 12 часов, с 9:00 до 21:00, 22 февраля Донецк обстреляли десять раз, сообщил Кулемзин. По Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам города выпустили в общей сложности 40 снарядов калибра 155 мм, написал он.

20 февраля обстрелу также подвергся Киевский район Донецка, в результате пострадали пять человек, еще одна женщина погибла. Ущерб получили здание общежития и четыре машины. В тот же день обстрелам подвергался Куйбышевский район, там пострадала женщина, повреждения получили жилые дома и детский сад.