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Военная операция на Украине ,  
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Медведев раскритиковал Мелони за слова о ХАМАС и военной операции

Медведев раскритиковал Мелони, назвавшую атаку ХАМАС последствием шагов России
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Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал премьер-министра Италии, которая заявила, что палестинская исламистская группировка ХАМАС не атаковала бы Израиль, если бы Россия не начала военную операцию на Украине.

«Мелони, которая сейчас в Киеве, заявила, что если бы Россия не начала специальную военную операцию, ХАМАС не напал бы на Израиль. Ох, у нее действительно большие проблемы с головой, или возможно скрытые гены фашистского прошлого разыгрались», — написал Медведев в X.

Мелони прибыла в Киев утром 24 февраля. В украинскую столицу в годовщину начала российской военной операции также приехали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры: Канады и Бельгии Джастин Трюдо и Александр де Кроо, а также бывший британский премьер Борис Джонсон.

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Украинские власти подписали с представителями Канады и Италии соглашения о гарантиях безопасности для Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Канада выделит Киеву $2,22 млрд финансовой и военной помощи, а договор с Италией «закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности».

Российские власти осуждают оказание поддержки Украине со стороны западных стран и заявляют, что это не изменит ход боевых действий.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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