 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киев приехали глава ЕК и премьеры Канады, Италии и Бельгии

В Киев приехали глава Еврокомиссии и премьеры Канады, Бельгии и Италии
Сюжет
Военная операция на Украине
На вторую годовщину начала военной операции столицу Украины посетили глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и некоторые лидеры G7. Они планируют провести саммит «Большой семерки» с участием Зеленского для согласования общих действий
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: vonderleyen / X (ранее — Twitter))

В Киев приехали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры: Канады — Джастин Трюдо, Италии — Джорджа Мелони, Бельгии — Александр де Кроо, передает Reuters.

Их визит приурочен ко второй годовщине начала полномасштабных боев на Украине.

Фон дер Ляйен в Twitter пояснила, что приехала в Киев «отметить необычайное сопротивление» украинского народа. «Мы твердо поддерживаем Украину — больше, чем когда-либо. В финансовом, экономическом, военном, моральном плане. Пока страна наконец не станет свободной», — написала она.

В Киев также приехал бывший британский премьер Борис Джонсон, сообщил украинский депутат, представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

Жители большинства стран G7 перестали считать Россию главной угрозой
Общество
Фото:Gareth Cattermole / Getty Images

В этот день состоится саммит «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) под председательством Рима, ключевая тема — поддержка Украины. В нем примет участие президент Владимир Зеленский. По итогам встречи будет принята совместная декларация.

Как выяснил Bloomberg, страны «Большой семерки» пообещают Украине не признавать результаты российских президентских выборов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, нарастить военную помощь и производство оружия на фоне нехватки снарядов у ВСУ. Кроме того, G7 введет новые санкции против России, удвоит усилия по соблюдению ограничения нефтяных цен и подтвердит, что активы российского Центробанка будут заблокированы, пока Москва не согласится возместить Киеву ущерб.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Российская сторона считает международные санкции незаконными и неэффективными, а также требует их отменить.
 

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Киев Канада Италия Бельгия Джорджа Мелони Джастин Трюдо
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В G7 пообещали осложнить использование Россией «теневого флота» танкеров
Политика
Производители алмазов предложили G7 пересмотреть санкции против России
Бизнес
Австралия ввела санкции против Киркорова, Нарусовой и «Юнармии»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
«Локомотив» разгромил клуб из Туркменистана на сборах в ОАЭ Спорт, 11:48
В Курской области несколько сел остались без света после обстрела Политика, 11:35
МИД сообщил об отсутствии планов выходить из Договора о космосе Политика, 11:28
Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за «молдавских диверсантов» Политика, 11:24
Стив Керр стал самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА Спорт, 11:23
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 11:05
Вратарь с русскими корнями продлил контракт с «Лацио» Спорт, 10:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МЧС сообщило об обстреле села Козинка в Белгородской области Политика, 10:52
В Киев приехали глава ЕК и премьеры Канады, Италии и Бельгии Политика, 10:37
Захарян получил травму в матче чемпионата Испании Спорт, 10:34
Томский губернатор объявил о создании батальона «Васюган» Политика, 10:33
Австралия ввела санкции против Киркорова, Нарусовой и «Юнармии» Политика, 10:29
Капризов повторил клубный рекорд в НХЛ Спорт, 10:19
Что ждать от парламентских выборов в Белоруссии Политика, 10:00