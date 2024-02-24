В Киев приехали глава ЕК и премьеры Канады, Италии и Бельгии
В Киев приехали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры: Канады — Джастин Трюдо, Италии — Джорджа Мелони, Бельгии — Александр де Кроо, передает Reuters.
Их визит приурочен ко второй годовщине начала полномасштабных боев на Украине.
Фон дер Ляйен в Twitter пояснила, что приехала в Киев «отметить необычайное сопротивление» украинского народа. «Мы твердо поддерживаем Украину — больше, чем когда-либо. В финансовом, экономическом, военном, моральном плане. Пока страна наконец не станет свободной», — написала она.
В Киев также приехал бывший британский премьер Борис Джонсон, сообщил украинский депутат, представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.
В этот день состоится саммит «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) под председательством Рима, ключевая тема — поддержка Украины. В нем примет участие президент Владимир Зеленский. По итогам встречи будет принята совместная декларация.
Как выяснил Bloomberg, страны «Большой семерки» пообещают Украине не признавать результаты российских президентских выборов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, нарастить военную помощь и производство оружия на фоне нехватки снарядов у ВСУ. Кроме того, G7 введет новые санкции против России, удвоит усилия по соблюдению ограничения нефтяных цен и подтвердит, что активы российского Центробанка будут заблокированы, пока Москва не согласится возместить Киеву ущерб.
Российская сторона считает международные санкции незаконными и неэффективными, а также требует их отменить.
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