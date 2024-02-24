В Литве вандалы осквернили два захоронения времен Второй мировой

Фото: policija.lrv.lt

Захоронения времен Великой Отечественной войны были осквернены в двух городах в Алитусском уезде Литвы, сообщает Lrytas.lt cо ссылкой на местный департамент полиции.

По данным ведомства, первый инцидент произошел 23 февраля около 11:10 (12:10 мск) на кладбище в Друскининкае. Там неизвестным веществом был облит памятник на месте захоронения советских солдат, отметили в департаменте. Второе осквернение могилы произошло также 23 февраля в районе 21:10 (22:10 мск) в Алитусе. Там черной краской облили братскую могилу убитых нацистами советских военнопленных и мирных жителей.

Полиция занимается выяснением обстоятельств обоих инцидентов, дела расследуются по ст. 312 Уголовного кодекса Литовской Республики (осквернение могилы или иного общественно значимого места).

В Литве не первый раз вандалы портят надгробия и памятники, связанные с Великой Отечественной войной и советскими военнослужащими. Так, в мае 2022 года на кладбище советских воинов в Клайпеде повредили мемориальную звезду. Двумя годами ранее, в июне 2020-го, неизвестные облили краской памятник советскому солдату на воинском кладбище в поселке Шета Кедайняйского района.