 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Литве вандалы осквернили два захоронения времен Второй мировой

В Литве вандалы осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны
Фото: policija.lrv.lt
Фото: policija.lrv.lt

Захоронения времен Великой Отечественной войны были осквернены в двух городах в Алитусском уезде Литвы, сообщает Lrytas.lt cо ссылкой на местный департамент полиции.

По данным ведомства, первый инцидент произошел 23 февраля около 11:10 (12:10 мск) на кладбище в Друскининкае. Там неизвестным веществом был облит памятник на месте захоронения советских солдат, отметили в департаменте. Второе осквернение могилы произошло также 23 февраля в районе 21:10 (22:10 мск) в Алитусе. Там черной краской облили братскую могилу убитых нацистами советских военнопленных и мирных жителей.

Полиция занимается выяснением обстоятельств обоих инцидентов, дела расследуются по ст. 312 Уголовного кодекса Литовской Республики (осквернение могилы или иного общественно значимого места).

Посольство в Вене заявило об осквернении советского воинского захоронения
Политика
Фото:RusBotWien_RU / Telegram

В Литве не первый раз вандалы портят надгробия и памятники, связанные с Великой Отечественной войной и советскими военнослужащими. Так, в мае 2022 года на кладбище советских воинов в Клайпеде повредили мемориальную звезду. Двумя годами ранее, в июне 2020-го, неизвестные облили краской памятник советскому солдату на воинском кладбище в поселке Шета Кедайняйского района.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Теги
Литва вандализм осквернение
Материалы по теме
Посольство в Вене заявило об осквернении советского воинского захоронения
Политика
Россия выразила протест Швейцарии из-за осквернения памятника
Политика
В Ереване мужчина скинул венки у мемориала детям блокадного Ленинграда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Умер бывший пилот «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди Спорт, 13:24
Недвижимость и пассивный доход: что такое сервисные апартаменты РБК и ПИК, 13:10
В Литве вандалы осквернили два захоронения времен Второй мировой Политика, 13:06
В Пентагоне сообщили о 50 делах из-за нарушений при поставках для Украины Политика, 13:00
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Верховного суда Общество, 12:56
Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА Спорт, 12:49
Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку Политика, 12:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Медведев призвал «мстить везде, где только можно» за санкции Политика, 12:16
Российский боксер проведет бой за титул чемпиона WBA Спорт, 12:09
Умер глава Верховного суда России Политика, 12:06
Французские фермеры ворвались в павильон выставки, куда приехал Макрон Политика, 12:02
«Локомотив» разгромил клуб из Туркменистана на сборах в ОАЭ Спорт, 11:48
В Курской области несколько сел остались без света после обстрела Политика, 11:35
МИД сообщил об отсутствии планов выходить из Договора о космосе Политика, 11:28