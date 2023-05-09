Посольство в Вене заявило об осквернении советского воинского захоронения

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В австрийском городе Эбенфурт осквернили советское воинское захоронение — неизвестные повредили барельеф, сообщило посольстве России в Вене в своем телеграм-канале.

В дипмиссии заявили, что сообщат об инциденте местным властям и направят ноту протеста в МИД Австрии с требованием выяснить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и обеспечить сохранность мемориала.

23 февраля посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, что членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не пустили для возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям. По его словам, при выдаче виз от делегатов потребовали подписать «декларацию», что те обязуются не участвовать в мероприятиях, которые не значатся в программе ПАСЕ, в том числе в церемонии возложения цветов.

В итоге руководители российских дипломатических представительств возложили к монументу два венка — один от них самих, другой от делегации Федерального собрания, заявил Любинский. В церемонии помимо него приняли участие постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.