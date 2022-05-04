В литовской Клайпеде осквернили памятник на кладбище советских военных

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В Клайпеде на кладбище советских воинов повредили мемориальную звезду, сообщает полиция Литвы.

«3 мая, около 14:45 на улице Дауканто на месте захоронения советских воинов Второй мировой войны было замечено, что повреждена мемориальная звезда: отбиты ее углы», — рассказали в полиции.

Сотрудниками полиции был собран материал в соответствии с ч. 1 ст. 187 УК Литвы (уничтожение или порча чужого имущества).

В середине апреля СК России возбудил несколько уголовных дел в связи с осквернением памятников советским воинам в Эстонии, Болгарии и Литве.

«Возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества)», — уточняли в СК.

В Литве СК установил три факта осквернения памятников советским воинам-освободителям в городах Мариямполе, Шета и Куркляй.