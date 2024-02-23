Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину в Шебекино

В Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на машину, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль», — написал он.

Взрыв повредил сам легковой автомобиль и забор. На место происшествия прибыли оперативные службы.

«Слава Богу, никто не пострадал!» — отметил губернатор.

В Белгородской области, граничащей с Украиной, регулярно происхдят обстрелы. 22 февраля два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на село Глотово. Как рассказал губернатор, это были водители большегрузов: как и в Шебекино, беспилотники сбросили взрывные устройства на автомобили.

В результате один мужчина получил осколочные ранения лица и руки, другой — осколочное ранение руки. От первого взрыва в машине начался пожар, его удалось потушить до приезда спасателей. Второй грузовик в результате сброса другого боеприпаса получил повреждения.