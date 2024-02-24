Губернатор провинции пригрозил Милею перекрыть поставки нефти и газа
Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил правительству Хавьера Милея, что регион прекратит поставлять нефть и газ в случае неполучения доходов от налогов. Об этом он написал в X.
«Провинции являются неотъемлемой частью государства и заслуживают уважения. Никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву», — сказал губернатор.
Он также отметил, что в феврале федеральное правительство «незаконно удержало» $13,5 млн. Эта сумма равняется трети налоговых сборов, которые должны поступать провинции в месяц.
«Если они не будут соблюдать Конституцию и не передадут средства жителям Чубута, провинция не будет поставлять нефть и газ», — подчеркнул Торрес.
В конце декабря новый президент Аргентины Хавьер Милей утвердил список из 300 экономических реформ, которые планирует провести в стране с целью «вернуть свободу и автономию людям». Глава государства подчеркнул, что подписанный указ о трех сотнях мер — только первый шаг в процессе реформирования Аргентины.
Среди реформ, которые анонсировал Милей, есть и положение об изменении Налогового кодекса.
Спустя месяц, 24 января, крупнейший профсоюз страны объявил, что проведет общенациональную забастовку в знак своего несогласия с реформами. Она длилась 12 часов, в Буэнос-Айресе прошел марш протеста, к которому присоединились журналисты, медики, правозащитники, деятели культуры, ученые и другие граждане страны. Также в этот день было парализовано авиасообщение в стране: в акции участвовали сотрудники госкомпании Aerolíneas Argentina.
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