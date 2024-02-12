Милей приехал с подарками к папе римскому, которого называл «человеком дъявола»

Милей с подарками у папы римского, которого называл «человеком дъявола»

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Президент Аргентины Хавьер Милей приехал к папе римскому Франциску. Аргентинский лидер подарил понтифику традиционные аргентинские сладости дульсе де лече. Также он преподнес копию исторических документов и открытку в память о первой аргентинской святой Маме Антуле.

Во время предвыборной кампании Милей выступал с критикой в адрес Франциска — он называл папу римского «слабоумным», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм», «идиотом, защищающим социальную справедливость», и «человеком дьявола на земле».