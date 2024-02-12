Милей с подарками у папы римского, которого называл «человеком дъявола»
Президент Аргентины Хавьер Милей приехал к папе римскому Франциску. Аргентинский лидер подарил понтифику традиционные аргентинские сладости дульсе де лече. Также он преподнес копию исторических документов и открытку в память о первой аргентинской святой Маме Антуле.
Во время предвыборной кампании Милей выступал с критикой в адрес Франциска — он называл папу римского «слабоумным», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм», «идиотом, защищающим социальную справедливость», и «человеком дьявола на земле».
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе