 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Двое военных погибли при крушении вертолета нацгвардии в США

Двое военных погибли при крушении вертолета нацгвардии США в Миссисипи

В штате Миссисипи потерпел крушение вертолет нацгвардии США, в результате погибли двое военных, сообщил в соцсети X (ранее — Twitter) губернатор региона Тейт Ривз.

Авиакатастрофа произошла 23 февраля около 14:00 по местному времени (23:00 мск) в округе Прентисс. Ривз уточнил, что крушение потерпел вертолет Apache AH-64, на котором экипаж совершал тренировочный полет.

«К сожалению, оба гвардейца, находившихся на борту, не выжили», — написал он.

На место крушения, по словам губернатора, прибыли спасатели.

Ушедший в отставку президент Чили погиб при крушении вертолета
Политика
Себастьян Пиньера

Подразделение Нацгвардии США в Миссисипи, в свою очередь, сообщило в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена), что пока не располагает данными о пострадавших. Информации о погибших в сообщении нет.

В конце января южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на источники, что над акваторией у западного побережья Южной Кореи потерпел крушение американский истребитель F-16. Пилот катапультировался, после чего был спасен, сказали изданию собеседники. Самолет упал близ города Кунсан, где расположена авиабаза Военно-воздушных сил США, писало агентство.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Теги
Миссисипи США Вертолет авиакатастрофа
Материалы по теме
Ушедший в отставку президент Чили погиб при крушении вертолета
Политика
На дне Онежского озера нашли обломки потерпевшего крушение Ми-8
Общество
NYT сообщил о выводах США по крушению Ил-76 с пленными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Двое военных погибли при крушении вертолета нацгвардии в США Политика, 02:30
Экс-канцлера Австрии приговорили к 8 месяцам условно за ложные показания Политика, 02:27
Военные перехватили над США неизвестный воздушный шар Политика, 02:04
Бундестаг одобрил частичную легализацию марихуаны Политика, 01:32
Небензя назвал условие сохранения Украины «в каком-то виде» Политика, 01:30
В Британии назвали число ставших бездомными украинских беженцев Политика, 00:55
США начали вводить новые санкции за поддержку ВПК России. Что важно знать Экономика, 00:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Курский губернатор сообщил о работе ПВО на фоне ракетной опасности Политика, 00:29
Над третьим российским регионом за ночь сбили дроны Политика, 00:12
Журова ответила на вопрос о возможности карьеры сестер Авериных в Госдуме Спорт, 00:08
Скандал на Олимпиаде и рекорды. Чем запомнились сестры Аверины Спорт, 00:04
Скандал на Олимпиаде и рекорды. Чем запомнились сестры Аверины Спорт, 00:04
Список самых богатых владельцев футбольных клубов Спорт, 00:03
Баку заявил об обнаружении в Карабахе останков людей со связанными руками Политика, 23 фев, 23:55