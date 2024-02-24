Двое военных погибли при крушении вертолета нацгвардии в США
В штате Миссисипи потерпел крушение вертолет нацгвардии США, в результате погибли двое военных, сообщил в соцсети X (ранее — Twitter) губернатор региона Тейт Ривз.
Авиакатастрофа произошла 23 февраля около 14:00 по местному времени (23:00 мск) в округе Прентисс. Ривз уточнил, что крушение потерпел вертолет Apache AH-64, на котором экипаж совершал тренировочный полет.
«К сожалению, оба гвардейца, находившихся на борту, не выжили», — написал он.
На место крушения, по словам губернатора, прибыли спасатели.
Подразделение Нацгвардии США в Миссисипи, в свою очередь, сообщило в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена), что пока не располагает данными о пострадавших. Информации о погибших в сообщении нет.
В конце января южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на источники, что над акваторией у западного побережья Южной Кореи потерпел крушение американский истребитель F-16. Пилот катапультировался, после чего был спасен, сказали изданию собеседники. Самолет упал близ города Кунсан, где расположена авиабаза Военно-воздушных сил США, писало агентство.
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