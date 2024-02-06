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Ушедший в отставку президент Чили погиб при крушении вертолета

Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета
Бывший чилийский президент Себастьян Пиньера утонул после падения вертолета в озеро, он его пилотировал в сложную погоду. Пиньера был первым правым лидером Чили со времен Аугусто Пиночета
Себастьян Пиньера
Себастьян Пиньера (Фото: Ivan Alvarado / File Photo / Reuters)

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при падении вертолета Robinson R66 в озеро, пишут La Nación, La Tercera и Ámbito Financiero со ссылкой на источники.

По их данным, экс-президент сам пилотировал машину, а когда вертолет упал, не смог отстегнуть ремень безопасности и утонул. Кроме него в вертолете были три человека, они сами добрались до берега.

Катастрофа произошла в регионе Лос-Риос. Сегодня в этой местности дождливая погода.

Пиньера было 74 года. Он занимал пост президента дважды: с 2010 по 2014 год, а также с 2018 по 2022 год. Пиньера стал первым чилийским президентом от правых сил за почти полвека — с 1958 года. Правый политик победил левого впервые со времен Аугусто Пиночета.

Во время первого визита в США в 2013 году он встретился с президентом Бараком Обамой в Белом доме. Пиньера в нарушение дипломатических протоколов сел за президентский стол. Один из находившихся в Овальном кабинете людей спросил Обаму, кто еще из президентов делал такое, тот слегка удивленно, но без раздражения ответил: «Он единственный».

Пиньера активно инвестировал в разные направления — от авиакомпаний до футбольных команд. Forbes оценивает состояние его семьи в $2,7 млрд.

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