Yonhap сообщило о крушении американского F-16 в Южной Корее

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в водах у западного побережья Южной Кореи, пилот был спасен после катапультирования из самолета, сообщили источники южнокорейского агентства Yonhap.

По их данным, истребитель упал в воды возле Гунсана, в 274 км к югу от Сеула около 8:40 по местному времени (2:40 мск). В Гунсане расположена авиабаза американский Военно-воздушных сил, отмечает агентство.

«Истребитель упал в воду, спасенный пилот находится в безопасности», — рассказал один из собеседников.

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