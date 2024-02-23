В Краснодарском крае потушили пожар после падения летательного аппарата

На Кубани потушили пожар после падения летательного аппарата

Пожар, который произошел после падения летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, потушили, сообщил региональный оперштаб.

«В 21.45 (время совпадает с московским. — РБК) полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Изначально оперштаб писал, что около 20:00 мск вблизи хутора упали два летательных объектов. Позднее в диспетчерской службе подтвердили падение лишь одного аппарата.

По данным ведомства, после падения загорелся сам летательный аппарат и камыш, площадь пожара составила 250 кв. м. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м.

Среди жителей хутора пострадавших нет, уточнили в оперштабе. Там также призвали не выкладывать видео с места происшествия и доверять только официальным источникам.