На Кубани потушили пожар после падения летательного аппарата
Пожар, который произошел после падения летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, потушили, сообщил региональный оперштаб.
«В 21.45 (время совпадает с московским. — РБК) полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
Изначально оперштаб писал, что около 20:00 мск вблизи хутора упали два летательных объектов. Позднее в диспетчерской службе подтвердили падение лишь одного аппарата.
По данным ведомства, после падения загорелся сам летательный аппарат и камыш, площадь пожара составила 250 кв. м. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м.
Среди жителей хутора пострадавших нет, уточнили в оперштабе. Там также призвали не выкладывать видео с места происшествия и доверять только официальным источникам.
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