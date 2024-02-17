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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области вслед за Белгородом объявили ракетную опасность

Старовойт: в Курской области объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили ракетную опасность, запущена система оповещения населения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Он призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, кладовая). Тому, кто находится на улице, губернатор рекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Примерно за полчаса до этого в двух городских округах Белгорода — в Губкинском и Старооскольском — также объявили ракетную опасность.

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Фото:Яндекс.Карты

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В последний раз ракетную опасность в Курской области объявили в ночь на 14 февраля. Ее отменили в 4:04. За день до этого, 13 февраля, под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Олешня в Суджанском районе. В результате перебило линию электропередачи, три дома и три автомобиля получили повреждения.

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Курская область Роман Старовойт ракетная опасность
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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