В Курской области вслед за Белгородом объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность, запущена система оповещения населения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
Он призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, кладовая). Тому, кто находится на улице, губернатор рекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Примерно за полчаса до этого в двух городских округах Белгорода — в Губкинском и Старооскольском — также объявили ракетную опасность.
С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
В последний раз ракетную опасность в Курской области объявили в ночь на 14 февраля. Ее отменили в 4:04. За день до этого, 13 февраля, под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Олешня в Суджанском районе. В результате перебило линию электропередачи, три дома и три автомобиля получили повреждения.
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