В Курской области вслед за Белгородом объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность, запущена система оповещения населения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Он призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, кладовая). Тому, кто находится на улице, губернатор рекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Примерно за полчаса до этого в двух городских округах Белгорода — в Губкинском и Старооскольском — также объявили ракетную опасность.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В последний раз ракетную опасность в Курской области объявили в ночь на 14 февраля. Ее отменили в 4:04. За день до этого, 13 февраля, под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Олешня в Суджанском районе. В результате перебило линию электропередачи, три дома и три автомобиля получили повреждения.