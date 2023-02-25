Небензя и Полянский покинули зал Совбеза перед выступлением делегации ЕС

Небензя и Полянский ушли с заседания Совбеза ООН перед выступлением представителей ЕС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его заместитель Дмитрий Полянский покинули зал заседаний Совета безопасности перед выступлением представителей Евросоюза. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ООН.

После выхода российских дипломатов на заседании выступили верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, представители Словакии, Румынии и т.д.

«Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой добавленной стоимости дискуссии не принесут, — сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).

На том же заседании по просьбе России и Украины дважды объявляли минуту молчания. Сперва министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил почтить память «жертв агрессии» минутой молчания, после чего все члены Совбеза, в том числе и Небензя, поднялись со своих мест.

Затем российский постпред попросил встать еще раз, «в память всех жертв конфликта, начиная с 2014 года». Сначала он поднялся с места, потом все присутствующие на заседании тоже встали и почтили память погибших молчанием.