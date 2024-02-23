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Путин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Президент Владимир Путин поздравил ветеранов, российских военнослужащих, персонал Вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества. Видео поздравления главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм <...>. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира. Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня — участники специальной военной операции», — заявил Путин.

Он пообещал, что в России будут делать все возможное, чтобы российские военные смогли выполнить «поставленные перед ними задачи». «С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию», — уточнил глава государства.

Также президент назвал День защитника Отечества «народным» и «одним из самых почитаемых» в стране.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В 2024 году 10% опрошенных россиян назвали 23 февраля еще одним выходным днем в календаре, при этом каждый второй опрошенный считает День защитника Отечества профессиональным праздником бывших и действующих военных, следует из результатов сервиса SuperJob. Еще 35% респондентов назвали 23 февраля праздником всех мужчин.

Также опрос показал, что коллективно поздравлять мужчин с этим праздником на работе будет каждая вторая россиянка. 32% респонденток рассказали, что их коллег ждут подарки, по 15% сообщили про застолья или чаепития и торжественные речи. О том, что в их трудовых коллективах не запланированы поздравления мужчин с Днем защитника Отечества, заявили 23% опрошенных. Причиной тому назвали их малочисленность и отсутствие опыта военной службы.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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