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Десятая часть россиян сочли 23 февраля обычным выходным

SuperJob: сократилось число россиян, считающих 23 февраля обычным выходным
10% респондентов назвали 23 февраля дополнительным выходным, 50% считают его праздником бывших и действующих военных, еще 35% — праздником всех мужчин, говорится в исследовании SuperJob.
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

10% опрошенных россиян назвали 23 февраля еще одним выходным днем в календаре, за год число приверженцев такой точки зрения снизилось на 4 п.п. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob, результаты опроса есть в распоряжении РБК.

Опрос SuperJob проводился со 2 по 12 февраля среди жителей всех российских регионов старше 18 лет. В нем приняли участие 1 600 респондентов.

Каждый второй опрошенный россиянин считает День защитника Отечества профессиональным праздником бывших и действующих военных, годом ранее этот показатель составлял 47%, говорится в исследовании. Еще 35% респондентов назвали 23 февраля праздником всех мужчин, для 10% — это дополнительный выходной день в году.

Согласно результатам опроса, каждая вторая трудоустроенная россиянка сообщила о подготовке коллективных поздравлений мужчин на работе 23 февраля. 32% респонденток рассказали, что их коллег ждут подарки, по 15% сообщили про застолья или чаепития и торжественные речи. О том, что в их трудовых коллективах не запланированы поздравления мужчин с Днем защитника Отечества, заявили 23% опрошенных. Причиной тому назвали их малочисленность и отсутствие опыта военной службы.

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Фото:Денис Абрамов / РИА Новости
Впервые 23 февраля отмечали в 1919 году в честь первой годовщины создания Красной армии. Днем защитника Отечества праздник стал с 1995 года.

В связи с его празднованием в 2024 году россиян ожидает три выходных подряд: 23, 24 и 25 февраля. Кроме того, продолжительность рабочего дня или смены 22 февраля сократится на один час.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия опросы 23 февраля День защитника Отечества Superjob
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