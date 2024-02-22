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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы раздались в двух областях Украины

В Одесской и Полтавской областях Украины прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины, сообщают «Dumskaya.net» и «Страна.ua».

Информацию о взрывах в Полтавской области подтвердил глава местной областной военной администрации Филипп Пронин. Он написал в телеграм-канале, что громкие звуки были слышны в Миргородском районе. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Сирены воздушной тревоги звучали также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Сигнал продлился от часа до трех с половиной часов.

Отбой тревоги во всех регионах страны был объявлен в 23:54 мск.

Взрывы в Полтавской области были и 19 февраля, тогда громкие звуки услышали жители Полтавы и Кременчуга. Кроме того, тогда раздались взрывы в Кропивницком Кировоградской области.

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Фото:Яндекс.Карты

В ночь на 20 февраля взрывы продолжились. В Полтавской области после этого произошел пожар на промышленном предприятии. Сигнал воздушной тревоги звучал также в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре.

Взрывы раздались в двух областях Украины
Взрывы раздались в двух областях Украины

 

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Украина взрывы Полтавская область Одесская область
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