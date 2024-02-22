Взрывы раздались в двух областях Украины
Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины, сообщают «Dumskaya.net» и «Страна.ua».
Информацию о взрывах в Полтавской области подтвердил глава местной областной военной администрации Филипп Пронин. Он написал в телеграм-канале, что громкие звуки были слышны в Миргородском районе. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет, добавил он.
Сирены воздушной тревоги звучали также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Сигнал продлился от часа до трех с половиной часов.
Отбой тревоги во всех регионах страны был объявлен в 23:54 мск.
Взрывы в Полтавской области были и 19 февраля, тогда громкие звуки услышали жители Полтавы и Кременчуга. Кроме того, тогда раздались взрывы в Кропивницком Кировоградской области.
В ночь на 20 февраля взрывы продолжились. В Полтавской области после этого произошел пожар на промышленном предприятии. Сигнал воздушной тревоги звучал также в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео