 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Путин заявил о готовности Китая упростить въезд российским дальнобойщикам

Президент Путин: Китай готов упростить въезд в страну российским дальнобойщикам
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Власти Китая готовы упростить въезд в страну для российских дальнобойщиков, заявил президент Владимир Путин на встрече с водителями грузовиков в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток». Его слова приводит «РИА Новости».

Один из участников встречи рассказал президенту, что российским дальнобойщикам для въезда в Китай нужно оформлять визу для профессиональных водителей. Как отмечает агентство, разрешительный документ можно оформить только в регионах России, которые граничат с Китаем, в других субъектах сделать это нельзя.

Глава государства отметил, что сейчас процедура регулируется двусторонним межправительственным соглашением.

ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией»
Экономика
Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

«Если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле, такие вопросы решаются на основе взаимности. Это значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. <...> Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что стороны смогут договориться по этому вопросу. «Дело даже не в них — скорее всего, в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы, надо, чтобы и наши ведомства усмотрели этот вопрос», — добавил президент.

По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3% по сравнению с предыдущим, сообщило китайское Главное таможенное управление в январе. Импорт в Россию из Китая увеличился на 46,9%, до $110,97 млрд, а российский экспорт в Китай — на 12,7%, до $129,13 млрд.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Теги
Персоны
Владимир Путин Китай дальнобойщики въезд в страну
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией»
Экономика
Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России
Бизнес
Китайцы резко нарастили поездки в Россию. Инфографика
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 16:42
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 23:10
Правительство предложило отсрочку от призыва для прокуратуры и СК Политика, 23:00
В Брянской области второй раз за сутки сбили беспилотник Политика, 22:52
Три человека пострадали в результате удара снаряда в жилой дом в Донецке Политика, 22:43
Путин заявил о готовности Китая упростить въезд российским дальнобойщикам Бизнес, 22:39
В МВФ удивились росту российской экономики в условиях санкций Экономика, 22:33
Как убрать и предупредить гиперпигментацию кожи РБК и Вирсавия, 22:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В США арестовали экс-совладельца «Открытия» Финансы, 22:22
Россиянка победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае Спорт, 22:14
Гусев повторил бомбардирский рекорд КХЛ и вывел «Динамо» в лидеры Спорт, 21:48
Власти сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области Политика, 21:47
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии Политика, 21:43
Reuters узнал, кого исключат из санкций ЕС кроме Воложа Политика, 21:21
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 21:10