Путин заявил о готовности Китая упростить въезд российским дальнобойщикам

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Власти Китая готовы упростить въезд в страну для российских дальнобойщиков, заявил президент Владимир Путин на встрече с водителями грузовиков в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток». Его слова приводит «РИА Новости».

Один из участников встречи рассказал президенту, что российским дальнобойщикам для въезда в Китай нужно оформлять визу для профессиональных водителей. Как отмечает агентство, разрешительный документ можно оформить только в регионах России, которые граничат с Китаем, в других субъектах сделать это нельзя.

Глава государства отметил, что сейчас процедура регулируется двусторонним межправительственным соглашением.

«Если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле, такие вопросы решаются на основе взаимности. Это значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. <...> Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что стороны смогут договориться по этому вопросу. «Дело даже не в них — скорее всего, в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы, надо, чтобы и наши ведомства усмотрели этот вопрос», — добавил президент.

По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3% по сравнению с предыдущим, сообщило китайское Главное таможенное управление в январе. Импорт в Россию из Китая увеличился на 46,9%, до $110,97 млрд, а российский экспорт в Китай — на 12,7%, до $129,13 млрд.