В Риге переименуют улицы Пушкина, Тургенева и Ломоносова
Рижская дума решила переименовать улицы, связанные с Россией, говорится на сайте законодательного собрания. Новые названия получат улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя и Ломоносова, а также Московская улица.
«Очень скоро в Риге больше не будет названий улиц, несущих идеологию империалистической России», — сказал вице-мэр Эдвард Ратниекс.
Улицы будут переименованы в честь выдающихся латышей, которые «сформировали латвийскую идентичность», — художника Вилгельма Пурвитиса, поэта Вилиса Плудониса, журналистки Эмилии Бениамин и других.
На Украине также регулярно переименовывают улицы и сносят памятники, связанные с Россией. В частности, в ноябре снесли памятники Пушкину в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове; в феврале улица Булгакова получила имя актера Вахтанга Кикабидзе, а библиотека Блока — режиссера Гната Юры.
Москва критикует подобные действия. Президент Владимир Путин назвал практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством», у которого будут последствия, и предложил создать парк из снесенных на Украине монументов.
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