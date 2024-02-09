В Киеве переименовали улицу Булгакова и библиотеку Блока

В Киеве переименовали несколько улиц, скверов и учреждений. Улица Булгакова получила имя актера Вахтанга Кикабидзе, библиотека Блока — режиссера Гната Юры, а один из скверов был назван в честь 4-го премьера Израиля Голды Меир

Вид на здание библиотеки имени Александра Блока (Фото: / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Киевский городской совет переименовал улицу Булгакова в улицу Кикабидзе, а библиотеке Блока присвоил имя украинского и советского театрального режиссера Гната Юры, сообщает пресс-служба парламента.

Улица Михаила Булгакова переименованная в улицу Вахтанга Кикабидзе (Фото: Google Maps)

Кроме улицы, названной в честь киевлянина, писателя Михаила Булгакова, которая теперь носит имя грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, и библиотеки имени русского поэта Александра Блока, получившей имя Гната Юры, горсовет Киева ввел несколько других топонимов:

Воздухофлотский проспект теперь называется в честь Воздушных Сил;

Белгородская улица — в честь украинского писателя, бывшего в советские годы диссидентом, Василия Овсиенко;

улица, называвшаяся в честь партизана времен Великой Отечественной войны Николая Матеюка, получила имя белого офицера Василия Иваниса;

переулок, названный в честь русского изобретателя Павла Яблочкова, стал Компанейским;

безымянному скверу на улице Боричев Ток присвоили имя четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир.

Кроме того, были переименованы улица Черниговская (теперь Братьев Чибинеевых), улица Павла Скоропадского, ставшая Бессарабским проездом, и безымянный сквер на улице Жилянской, которому дали имя Лидии Гончаренко.

После начала российской военной операции украинские власти регулярно рассматривают инициативы по переименованию улиц, населенных пунктов и других объектов, названия которых связывают с Россией. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым запрещается вводить топонимы, отсылающие к России и Советскому Союзу.

К примеру, в августе 2022 года депутаты Киевского горсовета утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей в украинской столице. В рамках этой инициативы улица Маршала Малиновского, командовавшего 3-м и 2-м Украинскими фронтами, получила название Героев полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), а площадь Тульская была переименована в Героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России).