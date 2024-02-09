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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве переименовали улицу Булгакова и библиотеку Блока

Улицу Булгакова в Киеве назвали в честь Кикабидзе
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве переименовали несколько улиц, скверов и учреждений. Улица Булгакова получила имя актера Вахтанга Кикабидзе, библиотека Блока — режиссера Гната Юры, а один из скверов был назван в честь 4-го премьера Израиля Голды Меир
Вид на здание&nbsp;библиотеки имени Александра Блока
Вид на здание библиотеки имени Александра Блока (Фото: / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Киевский городской совет переименовал улицу Булгакова в улицу Кикабидзе, а библиотеке Блока присвоил имя украинского и советского театрального режиссера Гната Юры, сообщает пресс-служба парламента.

Улица Михаила Булгакова переименованная в улицу Вахтанга Кикабидзе
(Фото: Google Maps)

Кроме улицы, названной в честь киевлянина, писателя Михаила Булгакова, которая теперь носит имя грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, и библиотеки имени русского поэта Александра Блока, получившей имя Гната Юры, горсовет Киева ввел несколько других топонимов:

  • Воздухофлотский проспект теперь называется в честь Воздушных Сил;
  • Белгородская улица — в честь украинского писателя, бывшего в советские годы диссидентом, Василия Овсиенко;
  • улица, называвшаяся в честь партизана времен Великой Отечественной войны Николая Матеюка, получила имя белого офицера Василия Иваниса;
  • переулок, названный в честь русского изобретателя Павла Яблочкова, стал Компанейским;
  • безымянному скверу на улице Боричев Ток присвоили имя четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир.

Кроме того, были переименованы улица Черниговская (теперь Братьев Чибинеевых), улица Павла Скоропадского, ставшая Бессарабским проездом, и безымянный сквер на улице Жилянской, которому дали имя Лидии Гончаренко.

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Политика

После начала российской военной операции украинские власти регулярно рассматривают инициативы по переименованию улиц, населенных пунктов и других объектов, названия которых связывают с Россией. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым запрещается вводить топонимы, отсылающие к России и Советскому Союзу.

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К примеру, в августе 2022 года депутаты Киевского горсовета утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей в украинской столице. В рамках этой инициативы улица Маршала Малиновского, командовавшего 3-м и 2-м Украинскими фронтами, получила название Героев полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), а площадь Тульская была переименована в Героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России).

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Алексей Браверман
Украина Киев улица Библиотека переименование улиц
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