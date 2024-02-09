В Киеве переименовали улицу Булгакова и библиотеку Блока
Киевский городской совет переименовал улицу Булгакова в улицу Кикабидзе, а библиотеке Блока присвоил имя украинского и советского театрального режиссера Гната Юры, сообщает пресс-служба парламента.
Кроме улицы, названной в честь киевлянина, писателя Михаила Булгакова, которая теперь носит имя грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, и библиотеки имени русского поэта Александра Блока, получившей имя Гната Юры, горсовет Киева ввел несколько других топонимов:
- Воздухофлотский проспект теперь называется в честь Воздушных Сил;
- Белгородская улица — в честь украинского писателя, бывшего в советские годы диссидентом, Василия Овсиенко;
- улица, называвшаяся в честь партизана времен Великой Отечественной войны Николая Матеюка, получила имя белого офицера Василия Иваниса;
- переулок, названный в честь русского изобретателя Павла Яблочкова, стал Компанейским;
- безымянному скверу на улице Боричев Ток присвоили имя четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир.
Кроме того, были переименованы улица Черниговская (теперь Братьев Чибинеевых), улица Павла Скоропадского, ставшая Бессарабским проездом, и безымянный сквер на улице Жилянской, которому дали имя Лидии Гончаренко.
После начала российской военной операции украинские власти регулярно рассматривают инициативы по переименованию улиц, населенных пунктов и других объектов, названия которых связывают с Россией. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым запрещается вводить топонимы, отсылающие к России и Советскому Союзу.
К примеру, в августе 2022 года депутаты Киевского горсовета утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей в украинской столице. В рамках этой инициативы улица Маршала Малиновского, командовавшего 3-м и 2-м Украинскими фронтами, получила название Героев полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), а площадь Тульская была переименована в Героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России).
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