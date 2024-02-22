Пушилин призвал жителей ДНР не выходить на улицу в праздники
Жителям Донецкой народной республики не следует передвигаться по улицам без необходимости во время праздников. Об этом их предупредил глава региона Денис Пушилин в телеграм-канале.
По его словам, в выходные в ДНР могут произойти атаки со стороны Украины.
«Опыт подсказывает, что в праздники противник может увеличить количество обстрелов. Без особой необходимости не передвигайтесь по улицам!» — сказал он.
В ДНР регулярно сообщают об обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. 17 февраля в результате атаки на Пантелеймоновку погибли четыре человека.
При обстреле Донецка 21 января погибли 28 мирных жителей, еще 30 человек получили ранения. Основной удар пришел по микрорайону Текстильщик. 22 января в республике объявили траурным днем.
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