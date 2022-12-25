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В Австрии на горнолыжном курорте сошла лавина

Около десяти человек попали под лавину на горнолыжном курорте в Австрии
Фото: Günter Lenz / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Günter Lenz / imagebroker.com / Global Look Press

На горнолыжном курорте Лех Цюрс на западе Австрии сошла лавина, в результате могли погибнуть до десяти человек, сообщает Kronen Zeitung.

Точное число погибших и пострадавших не установлено, указывает газета. Достоверно известно о спасении одного раненого человека.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (17:30 мск). Спасательная операция продолжается и в темное время суток с использованием прожекторов, в ней задействованы 100 человек, а также несколько вертолетов.

Российское посольство в Австрии в своем телеграм-канале заявило, что находится «в тесном контакте с местными властями» и проверяет, могли ли среди попавших под лавину быть россияне.

Лавина сошла на еще одном горнолыжном курорте — Зёльден, который также расположен на западе страны. Kronen Zeitung пишет, что изначально предполагалось, что во время ее схода мог пострадать один человек, однако в ходе спасательной операции никого найти не удалось, поиск прекратили.

В апреле в результате схода лавины в одном из районов австрийской земли Зальцбург под снегом оказались пять человек, это были австрийцы в возрасте от 50 до 67 лет, передавало издание Heute. Все они смогли выбраться, трое получили легкие ранения.

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