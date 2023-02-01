В Индии под лавину попали более 20 человек, восемь россиян пострадали

Лавина на курорте в Индии накрыла восемь туристов из России

Утром 1 февраля лавина накрыла три группы лыжников, которые катались на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Экстренные службы спасли 21 человека, в том числе восьмерых россиян

Фото: Reuters

Восемь граждан России пострадали во время схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Джамму и Кашмире, заявила полиция города Барамуллы, который находится рядом с курортом. Об этом сообщает индийская газета The Pioneer.

Полиция Барамуллы сообщала в Twitter, что лавина накрыла долину в 12:30 (10:00 мск) по местному времени, а также сообщила, что на место происшествия выдвинулись спасатели.

Лавина сошла с горы Афарват, накрыв три группы иностранных граждан вместе с их гидами — всего более 23 человек, преимущественно туристов из Польши и России. Полиция и спасательные службы начали операцию по их спасению, им удалось вызволить 19 иностранцев и двух гидов. Два человека — граждане Польши — погибли. Спасенных туристов направили в больницу.

РБК направил запрос в посольство России в Индии и в полицию Барамуллы.

«Было предупреждение о сходе лавин, и эти лыжники вышли за пределы обозначенной зоны на свой страх и риск», — сказал заместитель директора по туризму Гульмарга Джавайдур Рехман (цитата по Hindustan Times).

29 и 30 января в Кашмире прошел сильный снегопад.

Предыдущая крупная лавина в Гульмарге сошла 8 февраля 2010 года, тогда погибли 17 солдат в армейском лагере, сообщает The Pioneer.