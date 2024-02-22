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Путин встретился в Казани с бывшим и действующим главами Татарстана

Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым и экс-президентом Шаймиевым
Владимир Путин,&nbsp;Минтимер Шаймиев (в центре) и Рустам Минниханов
Владимир Путин, Минтимер Шаймиев (в центре) и Рустам Минниханов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, позднее к ним присоединился и первый президент республики Минтимер Шаймиев, сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча прошла в Казани в резиденции главы Татарстана.

Путин начал ее с благодарности в адрес властей Татарстана за подготовку кибертурнира «Игры будущего».

«На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России», — сказал Путин.

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Владимир Путин (второй справа) во время совместного с главами государств осмотра зон проведения международного мультиспортивного турнира &laquo;Игры Будущего&raquo; в Казани

По видеосвязи Путин принял участие в церемонии открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий компании ПАО «Сибур Холдинг» в Татарстане

В числе объектов медицины — Перинатальный центр городской клинической больницы № 7 и хоспис «Наташа».

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Накануне, 21 февраля, Путин открыл первые «Игры будущего» в Казани. Это мультиспортивный турнир по 21 дисциплине, который объединяет классический спорт и киберспорт.

В церемонии открытия приняли участие главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской, а также фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавляющий Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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