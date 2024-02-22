Путин встретился в Казани с бывшим и действующим главами Татарстана
Президент России Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, позднее к ним присоединился и первый президент республики Минтимер Шаймиев, сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча прошла в Казани в резиденции главы Татарстана.
Путин начал ее с благодарности в адрес властей Татарстана за подготовку кибертурнира «Игры будущего».
«На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России», — сказал Путин.
По видеосвязи Путин принял участие в церемонии открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий компании ПАО «Сибур Холдинг» в Татарстане
В числе объектов медицины — Перинатальный центр городской клинической больницы № 7 и хоспис «Наташа».
Накануне, 21 февраля, Путин открыл первые «Игры будущего» в Казани. Это мультиспортивный турнир по 21 дисциплине, который объединяет классический спорт и киберспорт.
В церемонии открытия приняли участие главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской, а также фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавляющий Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.
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