 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Путину рассказали о Dota 2

Путину объяснили суть компьютерной игры Dota 2 на «Играх будущего» в Казани

Президент России Владимир Путин ознакомился с компьютерной игрой Dota 2 после церемонии открытия «Игр будущего» в Казани, сообщил в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовавший кадры с этим моментом.

Помимо Путина, рассказ вице-премьера Дмитрия Чернышенко об игре слушали президенты Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров. На открытие «Игр будущего» прибыл также президент Республики Сербской Милорад Додик, однако на видео, опубликованном Зарубиным, его не видно.

Чернышенко рассказал, что Dota 2 — стратегическая игра, в которой нужно «завоевать поле противника». Она, по его словам, «сложнее шахмат», так как в них 6 видов фигур, а в игре — 121 фигура с разными ролями. Финал чемпионата мира по Dota 2 привлек внимание большего числа зрителей, чем финал Олимпийских игр в Токио, подчеркнул Чернышенко.

Президенты посмотрели турнир, в котором участвовали китайские и малайзийские спортсмены.

Открытие международных «Игр будущего» состоялось 21 февраля в Казани. В рамках турнира пройдут соревнования по фиджитал-спорту, который включает в себя элементы классического спорта, киберспорта, науки и технологий.

Путин в присутствии шести президентов и Валиевой открыл Игры будущего
Спорт
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В октябре 2021 года Путин поздравил команду клуба Team Spirit с победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota 2. Президент отметил, что это первая в истории победа российской команды в этом состязании. «Наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — заключил Путин.

Dota 2 — многопользовательская стратегическая видеоигра, в которой игрокам нужно защитить собственную базу и уничтожить вражескую. Она была разработана и издана американской компанией Valve в 2013 году. Турниры по Dota 2 являются одними из самых рейтинговых среди киберспортивных дисциплин.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Теги
Персоны
Владимир Путин компьютерная игра Игры будущего
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин анонсировал чемпионат по киберспорту на Дальнем Востоке
Бизнес
Правительство предложило ввести в вузах занятия по киберспорту
Технологии и медиа
Минпросвещения ответило на идею о введении уроков Dota и FIFA в школе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Бывший вице-президент США Пенс выделит $20 млн на защиту консерватизма Политика, 01:54
Литва ограничит высадку россиян из калининградских поездов Политика, 01:37
Взрывы раздались в двух областях Украины Политика, 01:04
«Барселона» упустила победу в матче с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:55
Zivert из-за проблем со здоровьем отложила концерты в России до осени Общество, 00:42
Битва роботов и цифровой Конфуций. Как открылись Игры будущего в Казани Технологии и медиа, 00:39
Путину рассказали о Dota 2 Технологии и медиа, 00:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Bloomberg узнал о «втором спасательном круге» для Украины от МВФ Экономика, 00:17
«Сбер» начал работу над искусственным интеллектом для роботов Технологии и медиа, 00:00
Застрявшие в Мозамбике моряки вернулись в Россию Общество, 21 фев, 23:56
Аршавин попросил Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA Спорт, 21 фев, 23:51
WP рассказала, как украинцы отступали из Авдеевки Политика, 21 фев, 23:25
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 21 фев, 23:15
Пресс-служба Сальдо опровергла информацию о его гибели Политика, 21 фев, 23:10