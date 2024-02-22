Путину рассказали о Dota 2
Президент России Владимир Путин ознакомился с компьютерной игрой Dota 2 после церемонии открытия «Игр будущего» в Казани, сообщил в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовавший кадры с этим моментом.
Помимо Путина, рассказ вице-премьера Дмитрия Чернышенко об игре слушали президенты Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров. На открытие «Игр будущего» прибыл также президент Республики Сербской Милорад Додик, однако на видео, опубликованном Зарубиным, его не видно.
Чернышенко рассказал, что Dota 2 — стратегическая игра, в которой нужно «завоевать поле противника». Она, по его словам, «сложнее шахмат», так как в них 6 видов фигур, а в игре — 121 фигура с разными ролями. Финал чемпионата мира по Dota 2 привлек внимание большего числа зрителей, чем финал Олимпийских игр в Токио, подчеркнул Чернышенко.
Президенты посмотрели турнир, в котором участвовали китайские и малайзийские спортсмены.
Открытие международных «Игр будущего» состоялось 21 февраля в Казани. В рамках турнира пройдут соревнования по фиджитал-спорту, который включает в себя элементы классического спорта, киберспорта, науки и технологий.
В октябре 2021 года Путин поздравил команду клуба Team Spirit с победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota 2. Президент отметил, что это первая в истории победа российской команды в этом состязании. «Наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — заключил Путин.
Dota 2 — многопользовательская стратегическая видеоигра, в которой игрокам нужно защитить собственную базу и уничтожить вражескую. Она была разработана и издана американской компанией Valve в 2013 году. Турниры по Dota 2 являются одними из самых рейтинговых среди киберспортивных дисциплин.
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