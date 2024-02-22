Медведев заявил о потоке беспилотников для спецоперации

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Производство беспилотников в России до начала военной операции не было хорошо развито, однако разрыв удалось преодолеть, сейчас производство поставили на поток, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами, то есть разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают», — рассказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс выдержал проверку военной операцией. Медведев назвал работников индустрии энтузиастами своего дела и настоящими патриотами.

Президент Владимир Путин в конце 2022 года поручил правительству утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, а также создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиасистем (БАС).

В начале января секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова, который курирует проект по производству БАС, заявил о планах создавать более 32 тыс. устройств в год к 2030 году.