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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о потоке беспилотников для спецоперации

Медведев: Россия преодолела разрыв в сфере беспилотников, производство на потоке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Производство беспилотников в России до начала военной операции не было хорошо развито, однако разрыв удалось преодолеть, сейчас производство поставили на поток, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами, то есть разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают», — рассказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс выдержал проверку военной операцией. Медведев назвал работников индустрии энтузиастами своего дела и настоящими патриотами.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Владимир Путин в конце 2022 года поручил правительству утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, а также создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиасистем (БАС).

В начале января секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова, который курирует проект по производству БАС, заявил о планах создавать более 32 тыс. устройств в год к 2030 году.

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Дмитрий Медведев беспилотники оборонно-промышленный комплекс Россия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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