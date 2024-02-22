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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве объявили о сборе денег на 35 морских дронов Sea Baby

В Киеве объявили о сборе средств на постройку 35 морских дронов Sea Baby
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Теракт на Крымском мосту
Дроны Sea Baby
Дроны Sea Baby (Фото: SBUkr / Telegram)

На Украине объявили сбор на строительство 35 дронов Sea Baby («Морской малыш»), о старте фандрайзинговой кампании объявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в телеграм-канале.

Дроны этого типа летом 2023 года атаковали Крымский мост.

«Объявляем сбор на 35 морских дронов на фандрайзинговой платформе UNITED24 <...> Собирают 297,5 млн гривен (более $7,7 млн) для СБУ на дроны Sea Baby. <...> Морские беспилотники уже изменили ситуацию в Черном море», — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что надводные дроны Sea Baby разработала Служба безопасности Украины. Беспилотники могут нести до 850 кг взрывчатки, развивать скорость до 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1 тыс. км.

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В августе 2023 года глава СБУ Василий Малюк рассказал телеканалу CNN о дронах Sea Baby. Телеканал опубликовал предоставленное службой видео теракта Крымского моста, на котором беспилотный аппарат взрывался под мостом. Малюк назвал дрон «уникальным изобретением» СБУ.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля 2023 года. В результате атаки рухнул пролет автомобильной части моста, еще один пролет был поврежден. Тогда при взрыве погибли два человека. Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее терактом и выдвинул обвинения в адрес спецслужб Украины.

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Движение по всем четырем полосам автомобильной части моста восстановили 14 октября 2023 года.

В Киеве объявили о сборе денег на 35 морских дронов Sea Baby
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