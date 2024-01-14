 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК возбудил дело после гибели мальчика в бассейне в Челябинске

СК возбудил дело после гибели мальчика в бассейне термального центра Челябинска
Фото: летотермы.рф
Фото: летотермы.рф

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью шестилетнего мальчика в бассейне в культурно-развлекательном комплексе Челябинска, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным портала 74.ru, 13 января в термальном комплексе «Лето» в ТЦ «Мегаполис» в центре Челябинска утонул ребенок, после того как остался без присмотра матери, которая привела его в заведение. Сотрудники скорой помощи пытались его спасти, но не смогли. По словам очевидцев, опрошенных порталом, мальчик провел под водой несколько минут.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Теги
Следственный комитет Челябинск бассейн Дети
Материалы по теме
Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре на северо-востоке Москвы
Общество
На тюменской трассе водитель врезался в оторвавшийся прицеп и погиб
Общество
В реке Тисе с 2022 года утонули 19 пытавшихся сбежать с Украины мужчин
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Свои поля, фермы и производство: как делают колбасу РБК и Черкизово, 12:28
Умер Лев Рубинштейн. Вспоминаем яркие высказывания поэта и публициста Life, 12:26
Рублев c трудом вышел во второй круг Australian Open Спорт, 12:22
СК возбудил дело после гибели мальчика в бассейне в Челябинске Общество, 12:17
Министр иностранных дел Северной Кореи посетит Россию Политика, 12:04
Половина жителей Земли придут на выборы в 2024 году: календарь и карта Политика, 12:00
Россиянка проиграла американке из пятой сотни рейтинга на Australian Open Спорт, 11:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Скелеты пришельцев» в Перу оказались куклами из клея, бумаги и костей Общество, 11:48
«Мои университеты — это посиделки в пресловутых кухнях»: Лев Рубинштейн Общество, 11:22 
Жители Азова ночью остались без света Общество, 11:16
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 11:09
Глава Cosmos Hotel Group заявил о низком уровне зарплат в туризме Бизнес, 11:00
Скрытая угроза: как распознать и преодолеть пассивную агрессию Pro, 10:57
Умер Лев Рубинштейн Общество, 10:48