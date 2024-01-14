СК возбудил дело после гибели мальчика в бассейне в Челябинске

Фото: летотермы.рф

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью шестилетнего мальчика в бассейне в культурно-развлекательном комплексе Челябинска, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным портала 74.ru, 13 января в термальном комплексе «Лето» в ТЦ «Мегаполис» в центре Челябинска утонул ребенок, после того как остался без присмотра матери, которая привела его в заведение. Сотрудники скорой помощи пытались его спасти, но не смогли. По словам очевидцев, опрошенных порталом, мальчик провел под водой несколько минут.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.