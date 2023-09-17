СК завел дело после отравления 4 человек хлором в бассейне в Сергиевом Посаде

Четверо человек отравились парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде

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Посетители бассейна в одном из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде отравились парами хлора, в связи с этим было возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, утром 16 сентября в медицинское учреждение были госпитализированы посетители бассейна с жалобами на отравление парами хлора. Было заведено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным подмосковной прокуратуры, среди пострадавших есть трое детей. Во время занятия в детском бассейне они почувствовали недомогание, после чего их доставили в больницу с предварительным диагнозом «токсическое действие паров хлора».

«По предварительным данным, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования», — заявили в прокуратуре, сообщив об организации проверки.

Речь идет о фитнес-центре «Виктория», расположенном на улице Железнодорожная в Сергиевом Посаде, пишет телеграм-канал Mash. По его данным, пострадали трое детей в возрасте семи и 11 лет и 30-летний мужчина. Одна семилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, еще одна девочка и 11-летний мальчик — в состоянии средней степени тяжести. Мужчина от госпитализации отказался, узнал Mash.

РБК направил запрос в ООО «Виктория-Фитнес».