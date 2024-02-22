Стало известно меню президентов после открытия «Игр будущего»

После церемония открытия «Игр будущего» и экскурсии по площадке президенты России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии собрались на торжественный ужин, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Канал также опубликовал фотографию меню. На столе у глав государств были:

Тартар из форели с крабом и авокадо;

Кокиль из морепродуктов;

Суп-пюре из тыквы с вяленым гусем;

Шербет из черноплодной рябины;

Судак с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой;

Голень ягненка с овощами;

Яблочный пирог с ванильным мороженым;

Ассорти татарских сладостей.

Кроме того, в меню указаны два сорта вина российского производства.

Открытие международных «Игр будущего» прошло 21 февраля в Казани. Турнир предполагает соревнования в 21 дисциплине фиджитал-спорта. Это новый вид состязаний, который находится на стыке классического спорта, киберспорта и современных технологий.

Кроме российского лидера Владимира Путина, церемонию открытия посетили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Милорад Додик.

Рядом с Путиным сидели фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который руководит Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.