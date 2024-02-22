Стало известно меню президентов после открытия «Игр будущего»
После церемония открытия «Игр будущего» и экскурсии по площадке президенты России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии собрались на торжественный ужин, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Канал также опубликовал фотографию меню. На столе у глав государств были:
- Тартар из форели с крабом и авокадо;
- Кокиль из морепродуктов;
- Суп-пюре из тыквы с вяленым гусем;
- Шербет из черноплодной рябины;
- Судак с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой;
- Голень ягненка с овощами;
- Яблочный пирог с ванильным мороженым;
- Ассорти татарских сладостей.
Кроме того, в меню указаны два сорта вина российского производства.
Открытие международных «Игр будущего» прошло 21 февраля в Казани. Турнир предполагает соревнования в 21 дисциплине фиджитал-спорта. Это новый вид состязаний, который находится на стыке классического спорта, киберспорта и современных технологий.
Кроме российского лидера Владимира Путина, церемонию открытия посетили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Милорад Додик.
Рядом с Путиным сидели фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который руководит Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео