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Стало известно меню президентов после открытия «Игр будущего»

«Пул Первого» показал меню ужина президентов после открытия «Игр будущего»

После церемония открытия «Игр будущего» и экскурсии по площадке президенты России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии собрались на торжественный ужин, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Канал также опубликовал фотографию меню. На столе у глав государств были:

  • Тартар из форели с крабом и авокадо;
  • Кокиль из морепродуктов;
  • Суп-пюре из тыквы с вяленым гусем;
  • Шербет из черноплодной рябины;
  • Судак с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой;
  • Голень ягненка с овощами;
  • Яблочный пирог с ванильным мороженым;
  • Ассорти татарских сладостей.

Кроме того, в меню указаны два сорта вина российского производства.

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Открытие международных «Игр будущего» прошло 21 февраля в Казани. Турнир предполагает соревнования в 21 дисциплине фиджитал-спорта. Это новый вид состязаний, который находится на стыке классического спорта, киберспорта и современных технологий.

Кроме российского лидера Владимира Путина, церемонию открытия посетили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Милорад Додик.

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Рядом с Путиным сидели фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который руководит Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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