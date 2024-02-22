Битва роботов и цифровой Конфуций. Как открылись Игры будущего в Казани
В Казани 22 февраля открылись Игры будущего. Это мультиспортивный турнир по 21 дисциплине, который пройдет в Казани до 3 марта. В соревнованиях участвуют порядка 2 тыс. спортсменов из 107 стран, призовой фонд турнира — $10 млн.
Церемонию открытия посетил Владимир Путин, на нее также приехали зарубежные лидеры, в том числе президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. На мероприятии присутствовали и известные спортсмены, в том числе фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
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Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
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