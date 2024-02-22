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Бывший вице-президент США Пенс выделит $20 млн на защиту консерватизма

Бывший вице-президент США Пенс потратит $20 млн на защиту консервативной идеи

Бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс планирует вложить $20 млн в создание организации по защите консервативной идеологии, сообщает RealClearPolitics.

«Наша нация была основана на консервативных принципах, которые выдержали испытание временем. Конституция и этот великий американский эксперимент не могут пошатнуться из-за деятельности движений или отдельных личностей. Мы должны твердо следовать проверенным временем принципам, которые сделали Америку сильной, процветающей и свободной», — цитирует издание заявление политика.

Инициатива получила название «Проект американских решений», она будет развиваться на базе организации Пенса «Продвижение американской свободы», уточняет издание The Hill.

Цели проекта:

  • создание политической платформы, которая позволит остановить и развернуть в обратную сторону смещение правых кандидатов к популизму, а левых - к социализму;
  • вторая цель касается политических приоритетов Пенса, среди которых продвижение свободной торговли, снижение государственных расходов, восстановление лидерства США на мировой арене и противодействие Китаю;
  • третья посвящена ограничению возможностей правительства.

Не называя конкретных имен, бывший вице-президент добавил, что в погоне за популизмом «многие представители консервативного движения отошли» от этих идеалов. Его организация будет, напротив, оставаться им верной. Пенс также выразил уверенность в том, что народ США поддержит его проект.

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Майк Пенс был вице-президентом при 45-м главе государства Дональде Трампе, с 2017 по 2021 годы. Ранее он занимал пост губернатора штата Индиана, а до того представлял штат в палате представителей.

После попыток Трампа оспорить результаты выборов, на которых победил нынешний лидер США, демократ Джо Байден, и штурма Капитолия в январе 2021 года, Пенс начал дистанцироваться от 45-го президента. В марте 2023-го он заявил, что «история привлечет Дональда Трампа к ответственности».

В июне 2023 года Пенс сказал, что будет баллотироваться от Республиканской партии на ближайших президентских выборах. В октябре он снял свою кандидатуру в связи с низкими рейтингами и проблемами в финансировании избирательной кампании.

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