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Военная операция на Украине ,  
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В городах центральной Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком
Сюжет
Военная операция на Украине
Среди городов, в которых были слышны взрывы, называются Полтава и Кропивницкий
Фото: Jeff J Mitchel / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchel / Getty Images

В нескольких регионах Украины днем прогремели взрывы. В частности, как сообщает издание «Страна ua», громкие звуки были слышны в Полтаве, а также Кропивницком (бывший Кировоград).

Также сообщается о взрывах в Кременчуге (Полтавская область). Местные власти пока не сообщали, был ли нанесен ущерб каким-либо инфраструктурным объектам.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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За несколько часов до этого в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских дронов над Брянской областью. Ракетная опасность также объявлялась в Севастополе, однако информации о работе ПВО не было.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина взрыв
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В Полтавской области и Харькове прозвучали взрывы
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