 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На открытие турнира «Игры будущего» в Казань приехали семь президентов

На открытие турнира «Игры будущего» в Казань приехали семь президентов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской прибыли в Казань на открытие международного кибертурнира «Игры будущего».

С каждым из лидеров стран президент России Владимир Путин проведет переговоры. В частности, пресс-служба Кремля уже сообщила о встречах Путина с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

Ранее Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международных «Игр будущего». Она состоится вечером 21 февраля в центре «Казань Экспо». Прямую трансляцию церемонии покажут на «Первом канале» и на мультистриме в аккаунте «Игр будущего» во «ВКонтакте». Завершится турнир 3 марта 2024 года.

Киборги в игре. Станет ли фиджитал спортом будущего
Спорт
Фото:пресс-служба "Игры Будущего"

В рамках «Игр будущего» пройдут соревнования по фиджитал-спорту. Он был официально признан видом спорта в России в январе 2023 года.

Указ о проведении игр Владимир Путин подписал в декабре 2023 года. Фиджитал-спорт представляет собой синтез классического спорта, киберспорта, науки и технологий.

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
Персоны
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев киберспорт Казань Эмомали Рахмон Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко прибыл в Россию на открытие турнира «Игры будущего»
Политика
«Игры будущего»: каким будет новый турнир по инновационным видам спорта
Общество
Токаев посетит открытие «Игр будущего» в Казани
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 16:39
СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за подложного банкротства Финансы, 18:21
Токаев предложил Путину провести следующие «Игры будущего» в Казахстане Политика, 18:20
АСВ назвало сроки рассмотрения заявок от владельцев QIWI-кошельков Финансы, 18:18
МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах Общество, 18:15
Зеленский предложил Дуде и Туску увидеться на границе Политика, 18:13
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 18:12
Что делать, если у моего банка отозвали лицензию: нужно ли платить кредит и что делать с вкладом Инвестиции, 18:06
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии Политика, 18:02
ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией» Экономика, 17:58
Госдума одобрила внесение в реестр недвижимости сведений о бывшей семье Недвижимость, 17:57
В ЕС анонсировали новый пакет санкций до утверждения предыдущего Политика, 17:53
Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time Life, 17:51
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Политика, 17:48
Школьника задержали за поджог вывески офиса «Единой России» в Подмосковье Политика, 17:44