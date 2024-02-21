На открытие турнира «Игры будущего» в Казань приехали семь президентов
Президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской прибыли в Казань на открытие международного кибертурнира «Игры будущего».
С каждым из лидеров стран президент России Владимир Путин проведет переговоры. В частности, пресс-служба Кремля уже сообщила о встречах Путина с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и главой Республики Сербской Милорадом Додиком.
Ранее Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международных «Игр будущего». Она состоится вечером 21 февраля в центре «Казань Экспо». Прямую трансляцию церемонии покажут на «Первом канале» и на мультистриме в аккаунте «Игр будущего» во «ВКонтакте». Завершится турнир 3 марта 2024 года.
В рамках «Игр будущего» пройдут соревнования по фиджитал-спорту. Он был официально признан видом спорта в России в январе 2023 года.
Указ о проведении игр Владимир Путин подписал в декабре 2023 года. Фиджитал-спорт представляет собой синтез классического спорта, киберспорта, науки и технологий.
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