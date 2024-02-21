Застрявшие в Мозамбике моряки вернулись в Россию
Российские моряки Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, застрявшие на судне Volopas в порту в Мозамбике, вернулись на родину, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину», — говорится в публикации.
В ведомстве рассказали, что Кривицкий и Абусагитов в течение нескольких месяцев не могли сойти с траулера, стоявшего в порту столицы Мозамбика Мапуту. Причина заключалась в том, что обслуживающая компания отказывалась оформить морякам, чьи загранпаспорта находились в миграционной службе, необходимые для выезда из страны документы. Таким образом она пыталась добиться того, чтобы владелец судна возместил расходы на его содержание.
«Члены экипажа оказались «заложниками» финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Российские дипломаты, занимавшиеся ситуацией с моряками, не могли апеллировать к Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, поскольку ее положения не распространяются на рыболовные суда. Это обстоятельство осложнило процесс освобождения команды, заключили в ведомстве.
О том, что российские моряки застряли на траулере Volopas в Мозамбике, стало известно 12 января. Пресс-атташе российского посольства в республике сообщила РБК, что диппредставительство принимает все меры для возвращения сограждан на родину. Дипломаты также направили ноты в мозамбикский МИД, местные миграционную службу и пограничную полицию.
По данным телеграм-канала Mash, на борту траулера были также литовец и двое украинцев. Как и россияне, они были в составе экипажа судна.
21 января МИД сообщил, что россияне не жалуются на здоровье, получают зарплату и могут сойти на берег, например, с целью покупки продуктов. В ведомстве рассказали, что на борт привезли газовую плиту и запас технической воды.
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