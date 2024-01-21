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МИД рассказал о состоянии застрявших в порту Мапуту российских моряков

МИД: российских моряков удерживают в порту Мапуту из-за имущественного спора
На судне, застрявшем в порту Мозамбика из-за финансового спора, в том числе двое россиян. Моряки находятся там около восьми месяцев. МИД счел условия их содержания удовлетворительными — они получают зарплату и могут выйти на берег
Вид на порт Мапуту
Вид на порт Мапуту (Фото: Oliver Gerhard / Global Look Press)

Двое российских моряков, которых удерживают на рыболовецком судне в порту столицы Мозамбика Мапуту, получают заработную плату и могут сходить на берег, сообщили «РИА Новости» в МИД России.

«Экипажу выплачивается заработная плата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов. Жалобы на здоровье отсутствуют», — сообщили в министерстве.

В МИДе уточнили, что на борт доставили газовую плиту, а также запас технической воды. Состояние судна оценили как удовлетворительное. Дипломаты продолжают работу над урегулированием ситуации, заверили в ведомстве. В МИД Мозамбика направили соответствующие ноты, также установлен контакт с местными МВД, миграционной службой и администрацией порта.

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Вид на порт Мапуту

Ранее в посольстве РБК сообщили, что экипаж рыболовного траулера Volopas, который ходит под флагом Камеруна, оказался заблокирован в мозамбикском порту из-за того, что его владелец перекрыл финансирование.

После этого у судна «образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту». Сотрудники порта отказываются оформлять морякам необходимые документы, с которыми они смогут вернуться на родину.

По информации телеграм-канала SHOT, судно, на котором нет электричества и топлива, находится в порту около девяти месяцев. В экипаж входят: двое россиян, литовец и два украинца.

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София Шошина София Шошина
Мозамбик порт судно моряки МИД
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