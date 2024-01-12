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В Мозамбике на брошенном хозяином судне застряли российские моряки

Посольство России пообещало помочь морякам, застрявшим в порту столицы Мозамбика
Вид на порт Мапуту
Вид на порт Мапуту (Фото: Oliver Gerhard / Global Look Press)

Посольство России окажет помощь морякам, которые застряли на рыболовецком судне в порту столицы Мозамбика Мапуту. Об этом РБК сообщила пресс-атташе дипломатического представительства.

«Посольством принимаются все возможные меры для возвращения российских моряков на родину в соответствии с нормами «Конвенции о труде в морском судоходстве» (2006 г.). Сотрудники консульского отдела находятся в контакте с гражданами РФ и оказывают им необходимую помощь и поддержку», — рассказала она.

В посольстве добавили, что направили в МИД Мозамбика ноты, в которых попросили «компетентные органы» помочь с репатриацией российских членов экипажа, если препятствий для их выезда нет, или разъяснить соответствующие причины. Такие же запросы российское загранучреждение направило в Национальную миграционную службу Мозамбика и Управление пограничной полиции Мапуту.

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

По сведениям посольства, экипаж рыболовного траулера Volopas, который ходит под флагом Камеруна, оказался заблокирован в мозамбикском порту из-за того, что его владелец перекрыл финансирование. После этого у судна «образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту». Сотрудники порта отказываются оформлять морякам необходимые документы, с которыми они смогут вернуться на родину.

Отказ они объясняют тем, что «для поддержания судна на плаву у стенки причала» на его борту «якобы» должно находиться минимальное число членов экипажа, то есть девять человек, заключили в диппредставительстве.

О том, что в порту Мапуту застрял многонациональный экипаж судна Volopas, принадлежащего компании Iceberg Seafood FZC, 12 января также сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, среди моряков двое русских, литовец и двое украинцев.

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Теги
Мозамбик моряки посольство России помощь
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