Посол США после визита к Гершковичу рассказала о его состоянии
Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово», сообщается в телеграм-канале диппредставительства.
«Эван находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку Эвану и его семье», — говорится в сообщении.
Посольство США призвало освободить Гершковича и еще одного заключенного — американца Пола Уилана.
Эван Гершкович последние шесть лет до ареста жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). Журналисту грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. ФСБ полагает, что Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. 20 февраля суд отказался отпустить журналиста и оставил его под арестом до 30 марта.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что обмен Гершковича возможен «при встречном движении со стороны партнеров». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер, отвечая на вопрос об обмене журналиста, напомнил о человеке, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита», убившего российских солдат на Кавказе. Тот человек отбывает наказание в союзной США стране, уточнил Путин. Речь может идти о Вадиме Красикове, который в 2019 году в Берлине застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. За это его приговорили к пожизненному заключению.
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