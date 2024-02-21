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Следствие попросило суд арестовать руководство общества глухих

Мещанский суд Москвы: следствие попросило арестовать руководство общества глухих

Станислав Иванов
Евгений Безруков
Венера Гаулстон
Михаил Брагин
Вадим Иванченко
Станислав Иванов
Евгений Безруков
Венера Гаулстон
Михаил Брагин
Вадим Иванченко
Станислав Иванов
(Фото: voginfo.ru)
Евгений Безруков
(Фото: voginfo.ru)
Венера Гаулстон
(Фото: voginfo.ru)
Михаил Брагин
(Фото: voginfo.ru)
Вадим Иванченко
(Фото: Екатерина Лужецкая / voginfo.ru)

В Мещанский суд Москвы поступили ходатайства об аресте в качестве меры пресечения для руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ).

Карточки дел президента общества Станислава Иванова, первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ Венеры Гаулстон и помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского РОВОГ Михаила Брагина опубликованы в базе данных суда.

Судебные слушания по этим делам назначены на 21 февраля после 17:00.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — говорится в разделе «категория дел» в каждой карточке.

Всероссийское общество глухих сообщило о задержании своих руководителей накануне, 20 февраля. Всех четверых подозревают по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

«Коммерсантъ» узнал, что дело было возбуждено еще в январе 2018 года. По данным следствия, руководство организации на самом деле не избавлялось от непрофильных активов в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области, а продавало их по заведомо заниженной цене, из-за чего ущерб составил 211 млн руб.

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Теги
Всероссийское общество глухих арест мошенничество
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