Полицейские задержали руководителей Всероссийского общества глухих
Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих. Об этом говорится в сообщении самого общества.
Среди задержанных — президент общества Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ Венера Гаулстон, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин.
Также был задержан бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и «другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих», говорится в сообщении общества.
В обществе не сообщили причину задержания, указав, что организация работает «в штатном режиме». Там пообещали организовать пресс-конференцию «на тему текущих событий».
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве и в пресс-службу МВД России.
В марте 2023 года судебным приговором завершилось дело против бывшего руководителя общества Валерия Рухледева. Его признали виновным в растрате более 50 млн руб. из средств организации и приговорили к семи годам колонии общего режима.
Также сроки получили бывший начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев — шесть с половиной лет колонии и экс-начальник управления финансов ВОГ Наталья Зембатова — 4,5 года. С них также взыскали в пользу организации компенсацию на 569 млн руб.
Дело завели в 2018 году из-за продаж непрофильных активов ВОГ из-за сокращения бюджетного финансирования. Речь в деле — о продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о выполненных работах при исполнении подрядов о ремонте и реконструкции помещений организации.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит