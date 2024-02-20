Полицейские задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Сотрудники МВД задержали президента общества глухих, двух вице-президентов и сотрудников. О сути претензий пока неизвестно. В самом обществе сообщили, что работают в «штатном режиме»

Станислав Иванов (Фото: voginfo.ru) Евгений Безруков (Фото: voginfo.ru) Венера Гаулстон (Фото: voginfo.ru) Михаил Брагин (Фото: voginfo.ru) Вадим Иванченко (Фото: Екатерина Лужецкая / voginfo.ru)

Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих. Об этом говорится в сообщении самого общества.

Среди задержанных — президент общества Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ Венера Гаулстон, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин.

Также был задержан бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и «другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих», говорится в сообщении общества.

В обществе не сообщили причину задержания, указав, что организация работает «в штатном режиме». Там пообещали организовать пресс-конференцию «на тему текущих событий».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве и в пресс-службу МВД России.

В марте 2023 года судебным приговором завершилось дело против бывшего руководителя общества Валерия Рухледева. Его признали виновным в растрате более 50 млн руб. из средств организации и приговорили к семи годам колонии общего режима.

Также сроки получили бывший начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев — шесть с половиной лет колонии и экс-начальник управления финансов ВОГ Наталья Зембатова — 4,5 года. С них также взыскали в пользу организации компенсацию на 569 млн руб.

Дело завели в 2018 году из-за продаж непрофильных активов ВОГ из-за сокращения бюджетного финансирования. Речь в деле — о продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о выполненных работах при исполнении подрядов о ремонте и реконструкции помещений организации.